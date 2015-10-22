أمير المدينة يدشن معرض «وطني مسؤوليتي»

المدينة المنورة - خالد الزايدي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة المعرض الفني لمدارس المنطقة بعنوان «وطني مسؤوليتي»، حيث اطلع خلال جولته على المعرض منتجات وأعمال الطلاب والطالبات وطلاب التربية الخاصة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (85) والصور واللوحات التي تحكي تاريخ التعليم في المنطقة في العهد السعودي الزاهر، وكرم سموه الطلاب المتفوقين.

وعبّر ناصر بن عبدالله العبدالكريم مدير عام التعليم، عن شكره لأمير المنطقة وذلك نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة، مثمناً رعاية أمير المنطقة للبرامج والأنشطة التعليمية ومنها معرض «وطني مسؤوليتي» الذي تنظمه الإدارة ابتهاجاً وفرحاً بمناسبة اليوم الوطني، مضيفاً أنها مناسبة تفوح بعبق الوطن، وتتجدد في كل عام، لنتصفح من خلالها أوراق التاريخ المجيد لبلادنا، ونتذكر عبر سطورها ملحمة الكفاح وبطولات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- نستلهم منها أروع معاني حب الوطن، ومسيرة البناء لأبنائه المخلصين من بعده لهذا الوطن وهذا الصرح العظيم، مضيفاً أن المعرض يتضمن أبرز إنتاجات طلاب وطالبات تعليم المنطقة من رسومات وأعمال يدوية وذلك إسهاماً وتعبيراً صادقاً من طلاب وطالبات مدارس المنطقة وتعبيراً عن الانتماء والعطاء والإخلاص من خلال الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.