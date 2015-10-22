سفير المملكة لدى الإمارات يشيد بالجناح

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن عبدالرحمن البشر أن مشاركة وزارة الداخلية في معرض جيتكس تعكس مدى التطور التقني الكبير الذي وصلت إليه الأجهزة الحكومية بالمملكة بشكلٍ عام، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال زيارته أمس جناح وزارة الداخلية، الراعي الرسمي لمعرض جيتكس 2015، الذي يقام حالياً بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، حيث كان في استقباله مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية.

وأبدى السفير البشر خلال جولته على مختلف منصات العرض لقطاعات الأمن العام ومركز المعلومات الوطني والأحوال المدنية والجوازات، إعجابه بما وصلت إليه قدرات الشباب السعودي في الجانب التقني، وبالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل إيصال خدماتها لجميع المواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة.

ونوه البشر بعمق العلاقات بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مختلف الأصعدة، ومن بينها الجانبان التقني والأمني.