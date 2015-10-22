الأمطار تكشف عن تعثر مشروع التصريف.. في صبيا

تشهد محافظات منطقة جازان هذه الأيام سقوط أمطار غزيرة بعد انحسار موجة الغبار الشديدة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وابتهج المواطنون بسقيا أراضيهم ومزارعهم، وسالت بعض الأودية الكبيرة مثل: بيش، وصبيا، إلا أن ما خلفته تلك الأمطار من آثار ومستنقعات انتشرت في كافة شوارع المحافظات ومنها محافظة صبيا، على الرغم مما تم تنفيذه من مشروعات تصريف مياه الأمطار والتي قامت بها وزارة المياه خلال العام المنصرم.

واستبشر المواطنون في صبيا خيراً بها لكن هذا المشروع الحيوي المهم الذي انتظروه بفارغ الصبر فشل فشلاً ذريعاً ولم يستطع تحمل كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، ما اضطر البلدية الرجوع للطريقة التقليدية وهي شفط المياه عن طريق الصهاريج.

وقد تضرر الكثير من الشوارع والسيارات، وتوقفت حركة البيع والشراء في السوق الداخلي الذي كان أكثر تضرراً من غيره، وانتشرت أسراب البعوض بكثرة في المحافظة.

وناشد أهالي صبيا عبر "الرياض" المسؤولين في وزارة المياه وفرعها في جازان وضع حد لتعثر هذا المشروع، وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح ما تم إفساده وتطبيق اللوائح والأنظمة بحقها، والإسراع في تشغيل مشروع الصرف الصحي للمحافظة.