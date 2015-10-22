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سفير السعودية بلبنان:نتواصل مع المسئولين بشأن معلومات عن اغتيالى

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سفير السعودية بلبنان:نتواصل مع المسئولين بشأن معلومات عن اغتيالى سفير السعودية بلبنان:نتواصل مع المسئولين بشأن معلومات عن اغتيالى
أكد السفير السعودى لدى لبنان على عواض عسيرى أنه يلتزم بمبدأ الحذر الأمنى فى ظل معلومات تحدثت عن مخطط لاغتيال السفيرين السعودى والقطرى لدى بيروت، مؤكدا أن "التهديدات لن تؤثر فى مواقفنا".

وقال فى حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، اللندنية التى وزعت فى الرياض اليوم الخميس، أنه يتواصل مع المسؤولين الأمنيين فى لبنان لمعرفة دقة المعلومات التى نشرت فى إحدى الصحف العربية أمس وتحدثت عن المخطط نقلاً عن مصادر استخبارية غربية.

وشدد عسيرى على أن أمنه الشخصى وأمن السفارة لدى لبنان من مسؤولية السلطات اللبنانية، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التى تتردد فيها مثل هذه المعلومات.

وأضاف أن "هذه التهديدات والتحديات لن تؤثر فى المواقف السعودية الثابتة حيال لبنان ودعم الشرعية فيه".

فى المقابل، نفى مصدر أمنى رفيع المستوى وجود معلومات مماثلة لدى السلطات اللبنانية، مؤكدا أن حجم التهديد الأمنى لم يتغير.

وقال المصدر للصحيفة أن "السلطات اللبنانية ملتزمة بالقيام بواجباتها فى حماية السفارات وحماية الحضور العربى الصديق فيها، وهى لم ولن تقصر فى القيام بواجباتها ".
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