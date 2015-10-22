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أنت أهم.. الكلور بينضف بس ممكن يصيبك بإكزيما الجلد

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أنت أهم.. الكلور بينضف بس ممكن يصيبك بإكزيما الجلد أنت أهم.. الكلور بينضف بس ممكن يصيبك بإكزيما الجلد
"الكلور" من أهم المستحضرات التى تستخدمها الكثير من ربات البيوت أثناء عملية التنظيف، كما أنه يستخدم فى غسيل الملابس لأنه يعطى لها بياضا ناصعا، كما أنه يستخدم فى تنظيف المنزل والبعض يستخدمه فى غسيل المواعين.

ولذلك نجد الكثير من ربات الملابس يعانين من التهابات فى الأيدى نتيجة للإسراف فى استخدامه، وهنا يجب أن نتعرف على الأضرار الناتجة عن الإسراف فى استخدام الكلور، التى يوضحها لنا الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا.

حيث أكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الكلور يعد من المواد التى تتسبب فى تعرض الجلد للإصابة بالتهابات، وذلك نتيجة لاستخدامه بشكل قوى وبصفة مستمرة.

وأضاف استشارى الأمراض الجلدية د.هانى، أن الإسراف فى استخدام الكلور يتسبب فى احمرار أماكن مختلفة فى الجسم أهمها الأيد والقدم، ويصاحبها رغبة شديدة فى الهرش، وتسمى الحساسية الموضعية، كما أنه من الممكن أن تتحول إلى إكزيما حادة أو إكزيما مزمنة تتطلب طريقة معينة من العلاج وأهمها أخذ المضادات الحيوية للتخلص من الالتهاب.

ولذلك ينصح استشارى الأمراض الجلدية، الأشخاص المصابين بالحساسية الموضوعية بسبب الكلور بالتقليل من استخدامه أو التوقف عنه حتى لا تتعرض للإصابة بالالتهابات المختلفة.

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