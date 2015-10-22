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اختبار جديد لمعرفة عودة ظهور أورام سرطان الثدى بعد العلاج

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اختبار جديد لمعرفة عودة ظهور أورام سرطان الثدى بعد العلاج اختبار جديد لمعرفة عودة ظهور أورام سرطان الثدى بعد العلاج
توصل البروفيسور الفرنسى كايات المتخصص فى أمراض سرطان الثدى فى مستشفى بيتيه سالبتريار بفرنسا، إلى اختبار جديد لمعرفة عودة أورام سرطان الثدى بعد علاجها بالكيماويات وأطلق عليه اسم "اونكوتيب – دى أكس" .

ويعتمد الاختبار الجديد على تحليل 21 جينا، مما يساعد على تحديد خطورة عودة الورم مرة أخرى، وتبلغ تكاليف الاختبار الجديد حوالى 3 آلاف و200 يورو.
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