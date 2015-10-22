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القصور فى وظيفة الغدة الدرقية يسبب البدانة

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القصور فى وظيفة الغدة الدرقية يسبب البدانة القصور فى وظيفة الغدة الدرقية يسبب البدانة
أرجع طبيب الغدد الصماء والتغذية الفرنسية دكتور بول ناتان زيادة وزن بعض الأشخاص رغم تناولهم لأطعمة صحية معتدلة، إلى قصور فى وظيفة الغدة الدرقية، موضحا أنها فى هذه الحالة لا تفرز الهرمونات الكافية، حيث إنها تلعب دور المنظم المركزى للتمثيل الغذائى، مما يجعلها لا تستطيع حرق السعرات الحرارية التى نتناولها مما يؤدى إلى تخزينها وبالتالى يزداد الوزن.

وينصح الطبيب بضرورة عمل تحليل دم عينة تعرف باسم "تى – اس – اتش" لمعرفة وظيفة الغدة الدرقية، وفى حالة قصور فى وظائفها يعطى البديل الهرمونى يوميًا وتظهر النتيجة خلال خمسة عشر يوما أو شهر وبدون أى آثار جانبية، وفى حالة عدم تنشيطها بالعلاج الهرمونى يتم أخذ اليود هو العلاج الأفضل، ويوجد فى فاكهة البحر والقواقع البحرية وملح اليود والقشريات .

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