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المتحدث باسم قوات التحالف ضد "داعش": النظام السورى حقق تقدما كبيرا

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المتحدث باسم قوات التحالف ضد "داعش": النظام السورى حقق تقدما كبيرا المتحدث باسم قوات التحالف ضد "داعش": النظام السورى حقق تقدما كبيرا
أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى ستيف وارن، أن النظام السورى حقق تقدما فى الآونة الأخيرة، وخصوصا فى محيط "حماه وحمص وإدلب".

وقال وارن، حسبما نقل راديو "سوا " الأمريكى اليوم الخميس، أن القوات السورية ستواجه مقاومة شرسة، إذا قررت السيطرة على مدينة "حلب"، مؤكدا فى الوقت ذاته أن البنتاجون يرغب فى رؤية حل سياسى وشامل فى سوريا.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين شدد- أيضا خلال لقائه مع الرئيس السورى بشار الأسد فى موسكو- أمس الاول الثلاثاء على أن العمليات العسكرية يجب أن تتبعها خطوات سياسية فى محاولة لإنهاء النزاع المتواصل فى سوريا منذ حوالى خمس سنوات.

وقال بوتين للأسد الذى قام بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية، نحن مستعدون للمساهمة ليس فقط بالأعمال العسكرية فى مكافحة الإرهاب، وإنما أيضا فى عملية سياسية.
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