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فتاة تتهم والد زوجها باغتصابها … و والد الزوج يفجر مفاجأة امام النيابة !!

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فتاة تتهم والد زوجها باغتصابها … و والد الزوج يفجر مفاجأة امام النيابة !! فتاة تتهم والد زوجها باغتصابها … و والد الزوج يفجر مفاجأة امام النيابة !!

زوجة شابة تبلغ من العمر عشرون عاماً توجهت الى النيابة وتتقدم ببلاغاً  غريباً من نوعه تتهم فيه والد زوجها بالاعتداء عليها مستخدماً سلاحاً ابيض ومهدداً إياها بذبح طفلتها ان لم ترضخ  له .

هذا وفور الاستماع الى اقوالها اصدر السيد وكيل النائب العام أمراً بالتحري عن ملابسات البلاغ وضبط واحضار  والد  الزوج لسماع اقواله فيما هو منسوب إليه .

وبالفعل تم ضبط المتهم وتم عرضه على السيد عمر الصغير وكيل النائب العام بنيابة  مدينة قليوب  وأشرف على التحقيقات  السيد معتز عشوش مدير نيابة مدينة قليوب .

وتبين من التحقيقات ان المتهم يعمل فى مهنة الجزارة وبسؤاله فيما  نسب إليه  نفى تماماً الاتهام  الموجه  له بتهديدها  وانه مارس معها الفجور لمرات عديدة واعترف بان العلاقة بينهم منذ فترة كبيرة ،وقدم  لوكيل النيابة  هاتفاً محمولاً  عليه مقاطع له ولزوجه ابنه  واعترف ايضاً انه من قام بتصوير تلك المقاطع .

هذا وقد أمر السيد  وكيل النائب العام بحبس المتهم المذكور اربعة ايام  وعرض الفتاة على الطبيب الشرعى  وفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم بواسطة القسم الفنى  .

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