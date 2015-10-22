أوقاف إسكندرية تحيل 4محاضر لمرشحى النورللنيابة لمخالفات الدعاية الانتخابية

كشف عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تحويل 4 محاضر حررت ضد مرشحى حزب النور خلال انتخابات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية إلى النيابة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة حريصة على تنفيذ القانون، وعدم استخدام المنابر والمساجد فى الدعاية الانتخابية، واعتلاء المنابر بدون ترخيص حرصًا على نشر الإسلام الوسطى، وعدم نشر التطرف والتشدد بين المواطنين، وعودة المساجد تحت سلطة الأوقاف.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية الحرب على مرشحى الانتخابات البرلمانية، وحذرت من يخالف التعليمات واستخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية وتعليق اللافتات والخطابة بدون تصريح أو الخروج عن موضوع الخطبة المحددة واستخدام المنابر لصالح مرشحى الأحزاب الدينية.

وحررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية محاضر مخالفة للقانون وقيام المرشحين باستخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية، وذلك بعد رصد المخالفات عن طريق غرف العمليات المتنقلة التى شكلتها المديرية للكشف عن المخالفات.

ومن المحاضر التى حررتها مديرية الأوقاف وفقًا لما أعلنته الوزارة ضد المرشح محمد السيد حامد، مرشح دائرة سيدى جابر، بعد قيامه بالخطابة فى زاوية الإسراء بمنطقة سكينة إدارة محرم بك وصعوده المنبر بدون تصريح، وحررت المديرية محضرًا رقم 9050 بتاريخ 16 أكتوبر.

كما حررت المديرية محضرًا رقم 13776 بقسم الدخيلة ضد المرشح عادل صابر عبد الكافى حيث قام وضع لافتات دعايته الانتخابية على أحد المساجد.