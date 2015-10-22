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بالصور..القوات المسلحة تعلن مقتل 20 إرهابيا وإصابة 12 فى حملات أمنية بسيناء

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بالصور..القوات المسلحة تعلن مقتل 20 إرهابيا وإصابة 12 فى حملات أمنية بسيناء بالصور..القوات المسلحة تعلن مقتل 20 إرهابيا وإصابة 12 فى حملات أمنية بسيناء
أعلنت القوات المسلحة، اليوم الخميس، مقتل 20 من العناصر الإرهابية المسلحة وإصابة 12 آخرين، وضبط 78 من المشتبه بهم، خلال عمليات مداهمة للقوات المسلحة والشرطة لأوكار ومعاقل تلك العناصر فى بشمال سيناء.

وقالت القوات المسلحة، فى بيان لها، إن قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة واصلت تحقيق نجاحاتها المتتالية فى استهداف أوكار ومعاقل العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون بالقرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد وفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على هذه المناطق وفرض السيطرة الكاملة على المسطح المائى للبحر المتوسط بشمال سيناء لقطع أى خطوط إمداد للعناصر التكفيرية ومنعها من التسلل البحرى أمام منطقة العمليات.

وقامت طائرات الهليكوبتر المسلح بالمعاونة بأعمال الاستطلاع الجوى والقصف الدقيق لعدد من الأوكار الخاصة بتجمع العناصر الإرهابية ومخازن الأسلحة والمتفجرات التابعة لهم.

وأسفرت نتائج عمليات التمشيط والمداهمة عن تفجير51 عبوة ناسفة كانت تستهدف القوات على محاور التحرك المختلفة، وتدمير 6 عربات دفع رباعى منهم عربة مسلحة برشاش 14.5 مم و4 عربات أنواع مختلفة محملة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة وتدمير 9 دراجات بخارية للعناصر تستخدم فى مراقبة تحركات القوات وتدمير 8 مخازن كانت تحتوى على أربعة الاف لتر بنزين وثلاثة ألاف لتر سولار و3 أطنان لنبات البانجو المخدر و1000 كجم لمادة (C4) شديدة الانفجار، وضبط كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة والطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من الخزن للبنادق ومجموعة من الالواح للطاقة الشمسية وكمية من المهمات العسكرية ومجموعة من الكتب تحمل الفكر الجهادى ونظارة ميدان وعدد من الاسلحة البيضاء، واكتشاف وتدمير 4 بيارات تستخدم لإعاشة وإخفاء العناصر التكفيرية، وتدمير 20 ملجأ تحت الأرض يستخدم فى هروب الأفراد وإخفاء العربات، وتدمير منطقة لتدريب العناصر التكفيرية، والتحفظ على 11 عربة أنواع مختلفة.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن ذلك يأتى فى الوقت الذى تواصل الكمائن الأمنية ونقاط التفتيش التى أقامتها القوات المسلحة والشرطة ومنعها من التسرب عبر مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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