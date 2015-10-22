رئيس الوزراء يوافق على سفر 120 قطعة أثرية لمعرض "بناة الأهرامات" باليابان

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بالموافقة على سفر ١٢٠ قطعة أثرية لعرضها بمعرض "عصر بناة الأهرامات" باليابان، حيث يضم العرض كلا من مدن ماتسومايا وكاجوشيما وكب تو وشيزوكا.

وتضمن القرار أن تكون القطع الأثرية تحت إشراف وزارة الآثار من تاريخ بدء المعرض وحتى إعادتها سالمة لمكانها بمصر، على أن تتولى وزارة الآثار اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الاثرية وتتحمل شبكة طوكيو للبث الإذاعى جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والتغليف والنقل.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتخصيص قطعة أرض بنجع الفرافرة بسوهاج بإقامة محطة تحلية مياه، وتخصيص قطعة أرض أخرى بالوادى الجديد لإقامة مجمع صوامع.