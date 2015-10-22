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زيادة المصروفات الدراسية للطلاب الجدد ببرنامج طب الأسنان بجامعة الإسكندرية

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زيادة المصروفات الدراسية للطلاب الجدد ببرنامج طب الأسنان بجامعة الإسكندرية زيادة المصروفات الدراسية للطلاب الجدد ببرنامج طب الأسنان بجامعة الإسكندرية

>أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب على أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير قطاع التعليم والطلاب بجامعة الاسكندرية من خلال إعداد دراسات لانشاء برامج بينية جديدة وفقاً للاحتياجات الفعلية للمجتمع وسوق العمل فى إلى جانب مراعاة احتياجات الدول العربية والافريقية والأسيوية من البرامج التى يلتحق بها طلاب هذه الدول لتقديم خدمة تعليمية أفضل واجتذاب مزيد من الطلاب الوافدين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بحضور الدكتور محمد عبد الكريم أباظة نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح .

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن المجلس وافق على زيادة المصروفات الدراسية للطلاب الجدد الذين يتقدمون للالتحاق بالبرنامج الخاص بكلية طب الأسنان اعتباراً من العام الجامعى القادم، وذلك فى ظل ارتفاع التكلفة بالبرنامج.

واستعرض المجلس استعدادات الكليات لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية التى يتم الإعداد لإجرائها خلال نوفمير القادم .

وفى إطار التعاون الدولى لنشر الثقافة العربية رحب المجلس بالتعاون مع معهد اللغات العالمية بالصين الذى يهدف لعمل برامج مكثفة متخصصة لتدريب معلمى المعهد مما يؤدى لرفع مستوى تعليم اللغة العربية للطلاب الصينيين .

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مصر 365

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