20 ألف جنيه غرامة لإلقاء مخلفات البناء فى الأماكن غير المخصصة ببورسعيد

وافق المجلس التنفيذى برئاسة اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد بتوقيع غرامات رادعة لكل من يقوم بإلقاء مخلفات البناء من هدم وحفر بالأماكن غير المخصصة لها .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد بالديوان العام برئاسة المحافظ وبحضور المستشار العسكرى واللواء جمال غزالى مساعد مدير الأمن والمحاسب محمود عطية السكرتير العام للمحافظة والمهندس أسامة أنور السكرتير المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء .

وأكد المحافظ ان العقوبات الرادعة جاءت من خلال القانون رقم 106 بشأن النظافة العامة والذى ينص فى مادته التاسعة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه لكل من ألقى أو وضع مخلفات البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أوالأراضى غير المخصصة لإلقاء المخلفات على الكبارى او الجسور أو السكك الحديدية وغيرها من الأماكن الأثرية أو مجرى النيل .

ومن جانبه أصدر المحافظ تعليمات بتفعيل القانون دون إستثناءات لافتا أن من يتقاعس عن تفعيل القانون يعتبر مشاركا فى أهدار المال العام .