قتل 40 إرهابي وضبط 45 عبوة ناسفه خلال حملة للجيش بسيناء

تمكنت القوات المسلحة في ثالث أيام عملية «حق الشهيد 2» بشمال سيناء من قتل 40 عنصرًا مسلحًا من الجماعات التكفيرية، من خلال ضربات جوية لبؤر إرهابية بالعريش ورفح والشيخ زويد.

وأكد مصدر أمني أن القوات ضبطت 45 عبوة ناسفة قبل تفجيرها في بالشيخ زويد، وفجرتها بالذخيرة الحية من مسافة بعيدة، كما ضُبط مستشفى ميداني كبير مجهز باحدث الوسائل الطبية والاعاشة، وبها مولدات كهربائية وأدوات جراحة وأنابيب أكسجين وأجهزة للقلب وغرفة عمليات متكاملة، بقرية المقاطعة بجنوب رفح.

وضبطت القوات مخزن كبير للمتفجرات والاسلحة “تحت الأرض” يتبع الجماعات التكفيرية، به أسلحة رشاشة و”آر .بي.جي” ودانات هاون ومنظومة اتصالات متكاملة من نوع “موتورولا واجهزة اشارية حديثة” وكميات من العبوات الناسفة وأجولة بها مادة “تي إن تي “شديدة الانفجار.