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الإمارات عضو لجنة استكشاف الفضاء الدولية

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الإمارات عضو لجنة استكشاف الفضاء الدولية الإمارات عضو لجنة استكشاف الفضاء الدولية

نالت الإمارات ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء عضوية اللجنة الدولية لاستكشاف الفضاء، لتكون بذلك أول دولة عربية تنضم إلى هذه اللجنة العالمية المرموقة بعد حصول وكالة الإمارات للفضاء على موافقة أعضاء اللجنة بالإجماع، والذي يعتبر متطلباً رئيسياً للانضمام، ليكون دليلاً على تمتع الوكالة بالكوادر البشرية والخبرات العالمية التي تؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال استكشاف الفضاء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية لاستكشاف الفضاء الذي عُقد في مركز عمليات الفضاء الأوروبية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي جمع ممثلين عن 14 وكالة فضاء عالمية من بينها، وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ومنظمة استكشاف الفضاء اليابانية، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الإيطالية، وإدارة الفضاء الوطنية الصينية، ووكالة الفضاء الكندية، والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء، ووكالة الفضاء البريطانية.

تعاون

وأعرب الدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، عن سعادته بنيل الدولة عضوية اللجنة، لما تمثله من أهمية في إطار التعاون القائم بين كافة وكالات الفضاء العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن هذه العضوية تصب في أهداف الوكالة الرامية إلى الدخول في شراكات دولية مع الجهات التي تشاركها الرؤية في استكشاف الفضاء والمساعي العالمية نحو مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الفضاء.

برامج رائدة

ومن جانبه، قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، بأن حصول الوكالة على العضوية يعتبر دليلاً على اعتراف العالم بأهمية برنامج الدولة الفضائي، والذي قطع منذ تأسيسه شوطاً كبيراً على كافة الأصعدة، بالنظر إلى طبيعة المشاريع القائمة في هذا الإطار منذ نحو 40 عاماً، ما يجعلها أقدم دولة في هذا المجال على مستوى المنطقة.

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