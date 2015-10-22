جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين تطلق جائزة الابتكار

أطلقت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين جائزة الابتكار وأعلنت عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة المواطنين من الفئة العمرية (12-18 سنة) لتقديم طلباتهم من أجل أداء اختبار الذكاء العالمي، حيث يمكن للطالب معرفة نسبة ذكائه حسب النماذج المعتمدة عالمياً لهذا الاختبار.

وحددت الجمعية شروط الاختبار والتسجيل وتقديم الطلبات، من خلال أرقام التواصل معها على الهاتف رقم: (3422033-04) خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من (9 صباحاً إلى 5 مساء)، أو تعبئة الطلب الموجود على موقع الجمعية التالي: www.aetalent.org، وقد تولت هيئة كهرباء ومياه دبي، كجهة وطنية تقديم الرعاية اللازمة للجمعية للقيام بهذه الاختبارات.

وتفيد هذه الاختبارات الطلبة في تحديد مستوى ذكائهم بشكل تقريبي والاستفادة من نتيجة الاختبار في تطوير قدراتهم الذهنية وتعزيز تحصيلهم العلمي.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بالدعم المتميز لهيئة كهرباء ومياه دبي لجائزة الابتكار لابنائنا المواطنين، وهذا ليس بغريب عليهم وكما عهدناهم دائماً، وأن هذا الدعم المادي والمعنوي من أجل إيجاد نخبة من علماء المستقبل وشباب الوطن المواطنين، لخدمه وطننا وتحقيق طموحات حكومتنا الرشيدة، وشيوخنا الكرام، وثمن معاليه جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في رعاية المواهب لأبناء الوطن، متمنياً لهم الاستمرار على هذا النهج ضمن استراتيجية مؤسستهم المتميزة.

تشجيع الابتكار

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي تأتي رعايتنا في إطار إعلان عام 2015 عاماً للابتكار من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتشجيع الابتكار والإبداع، لتكون ممارسات قياسية ورسمية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة في رفع كفاءة وأداء العمل الإداري الحكومي، حيث نعتمد هذه التجربة في جميع عملياتنا للمساهمة في دعم مسيرة التميز المؤسسي، ورفع كفاءة وأداء العمل".

اهتمام

أخذت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين على عاتقها بأن تكون«حاضنة للابتكار» والمبدعين من أبناء الوطن، وتسعى لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة، كما تبادر الجمعية إلى استقطاب الأشخاص الذين لديهم قدرات ومواهب إبداعية.