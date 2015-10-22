"أخبار الساعة":دعم إماراتي راسخ في التصدي للإرهاب

أكدت نشرة «أخبار الساعة» موقف الإمارات الراسخ والثابت ضد الإرهاب مواجهته ودحره بكل السبل كونه لا يعرف الحدود ويهدد الجميع، مشيرة إلى أن الإمارات تحرص إلى جانب جهودها مكافحة الإرهاب على دفع عجلة التنمية الشاملة في المنطقة والارتقاء بشعوبها بعيداً عن ويلات الصراعات والحروب لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتوفير الحياة الكريمة لشعوب المنطقة والعالم.

وقالت تحت عنوان «دعم إماراتي راسخ لجميع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب»، إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقائه أول من أمس الجنرال المتقاعد جون آلن المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأميركية للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي..

تلقي الضوء بقوة على حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبدأ التصدي للإرهاب وتكريس دورها الفعال على المستويات كافة لمحاصرة هذا الداء واستئصاله من جذوره علاوة على توفير الظروف الاقتصادية والتنموية اللازمة لردعه في منطقتنا وأرجاء العالم كافة.

وأضافت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أنه على سبيل المثال لا الحصر شدد سموه خلال لقائه الجنرال الأميركي جون آلن على دعم ووقوف دولة الإمارات مع جميع الجهود الدولية للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة، مشيراً سموه إلى أن مكافحة التطرف والإرهاب ومجابهة الأعمال الإجرامية والتدميرية التي تتناقض مع القيم الإنسانية والأخلاقية تمثلان أساسين مهمين لعيش شعوب المنطقة والعالم بسلام وأمن واستقرار.

وذكرت أن هذا ليس بجديد ولا مستغرب فمن المعروف للقاصي والداني أن سجل دولة الإمارات يشهد لها بأنها من أولى الدول على مستوى المنطقة والعالم في ترجمة مواقفها الحازمة بمجال مكافحة الإرهاب إلى أفعال مماثلة في الحزم على أرض الواقع ومن ذلك وقوفها إلى جانب التحالف العربي في اليمن بقيادة الشقيقة المملكة العربية السعودية بهدف وضع حد لإرهاب المتمردين الحوثيين وحلفائهم الذي يهدد المنطقة كما أنها لم تتردد يوماً في تقديم كل مساعدة ممكنة لدعم الجهود الرامية إلى التصدي للإرهاب.