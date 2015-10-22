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بالصور.. مجلس كلية الزراعة بأسوان يستعرض التدريب الصيفى للطلاب

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بالصور.. مجلس كلية الزراعة بأسوان يستعرض التدريب الصيفى للطلاب بالصور.. مجلس كلية الزراعة بأسوان يستعرض التدريب الصيفى للطلاب
عقد مجلس كلية الزراعة بجامعة أسوان اجتماعا موسعا، اليوم الخميس، برئاسة عميد الكلية الأستاذ الدكتور أحمد غلاب، ومشاركة رؤساء الأقسام وأعضاء مجلس كلية الزراعة من الخارج ومدير وحدة الجودة.

شهد الاجتماع عرضا تقديميا للتدريب الصيفى لطلبة كلية الزراعة بجامعة أسوان، والذى أداه الطلبة فى مختلف المصانع والمزارع بالقاهرة والإسكندرية وأسوان، والذى تضمن أيضًا زيارة لطلبة الكلية للعديد من المعامل التى تتبع تخصصاتهم المختلفة.

كما ناقش مجلس كلية الزراعة بأسوان بعد ذلك العديد من الموضوعات التى تخص الطلبة والكلية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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