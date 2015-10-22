محافظ الغربية: جميع أجهزة المحافظة فى خدمة زوار السيد البدوى

رحب سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية بزوار محبى السيد البدوى، الذين جاءوا من مختلف محافظات الجمهورية ومن خارج الجمهورية للاحتفال بمولد القطب الصوفى الكبير، أمس، والذى يتواكب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى والاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ خلال احتفال مشيخة الطرق الصوفية بمولد البدوى، أن جميع أجهزة المحافظة فى خدمة زوار السيد البدوى طوال 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بمولد البدوى، مشيدا بجهود الأجهزة فى تأمين زوار البدوى وتأمين احتفالهم بساحات المولد.

وفى الاحتفال أهدى المجلس الصوفى الأعلى كتاب الله لمحافظ الغربية ومدير الأمن ورئيس مدينة طنطا ورئيس حى أول طنطا، وتناولت الكلمات التى ألقيت فى الاحتفال التصوف الإسلامى، من حيث إنه مذهب للتربية والسلوكيات الحميدة ونشر تعاليم الإسلام السامية وهو دين السلام والأمن لا التعصب أو التطرف.

كما تناولت الكلمات أيضا سيرة سيدى أحمد البدوى هذا القطب الصوفى الكبير الذى أسس مدرسة فى التصوف الإسلامى قائمة على كتاب الله وسنة نبيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وربى تلاميذه ومريدية على ذلك ليكونوا قدوة لغيرهم .

وحضر الاحتفال اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر نائبًا عن شيخ مشايخ الطرق الصوفية وفضيلة الشيخ أحمد الصادق وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

كما حضر الاحتفال من ضيوف المحافظة فضيلة الشيخ جمال أبو هنود مستشار وزير الأوقاف بدولة فلسطين والشيخ مختار على عضو المجلس الصوفى الأعلى، والشيخ محمد وسام نائبا عن فضيلة مفتى الجمهورية واللواء عبد الرؤوف عبد الله رئيس مدينة طنطا واللواء مجدى غنيم رئيس حى أول طنطا وشيوخ وأعضاء الطرق الصوفية وجموع غفيرة من محبى ومريدى سيدى أحمد البدوى.

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