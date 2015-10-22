أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الغربية: جميع أجهزة المحافظة فى خدمة زوار السيد البدوى

Google+ Print
محافظ الغربية: جميع أجهزة المحافظة فى خدمة زوار السيد البدوى محافظ الغربية: جميع أجهزة المحافظة فى خدمة زوار السيد البدوى
رحب سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية بزوار محبى السيد البدوى، الذين جاءوا من مختلف محافظات الجمهورية ومن خارج الجمهورية للاحتفال بمولد القطب الصوفى الكبير، أمس، والذى يتواكب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى والاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ خلال احتفال مشيخة الطرق الصوفية بمولد البدوى، أن جميع أجهزة المحافظة فى خدمة زوار السيد البدوى طوال 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بمولد البدوى، مشيدا بجهود الأجهزة فى تأمين زوار البدوى وتأمين احتفالهم بساحات المولد.

وفى الاحتفال أهدى المجلس الصوفى الأعلى كتاب الله لمحافظ الغربية ومدير الأمن ورئيس مدينة طنطا ورئيس حى أول طنطا، وتناولت الكلمات التى ألقيت فى الاحتفال التصوف الإسلامى، من حيث إنه مذهب للتربية والسلوكيات الحميدة ونشر تعاليم الإسلام السامية وهو دين السلام والأمن لا التعصب أو التطرف.

كما تناولت الكلمات أيضا سيرة سيدى أحمد البدوى هذا القطب الصوفى الكبير الذى أسس مدرسة فى التصوف الإسلامى قائمة على كتاب الله وسنة نبيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وربى تلاميذه ومريدية على ذلك ليكونوا قدوة لغيرهم .

وحضر الاحتفال اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر نائبًا عن شيخ مشايخ الطرق الصوفية وفضيلة الشيخ أحمد الصادق وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

كما حضر الاحتفال من ضيوف المحافظة فضيلة الشيخ جمال أبو هنود مستشار وزير الأوقاف بدولة فلسطين والشيخ مختار على عضو المجلس الصوفى الأعلى، والشيخ محمد وسام نائبا عن فضيلة مفتى الجمهورية واللواء عبد الرؤوف عبد الله رئيس مدينة طنطا واللواء مجدى غنيم رئيس حى أول طنطا وشيوخ وأعضاء الطرق الصوفية وجموع غفيرة من محبى ومريدى سيدى أحمد البدوى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365