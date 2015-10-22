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مكتبة الإسكندرية تشارك فى مؤتمر دولى بـ"أكسفورد" ومعرض جدة الدولى للكتاب

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مكتبة الإسكندرية تشارك فى مؤتمر دولى بـ"أكسفورد" ومعرض جدة الدولى للكتاب مكتبة الإسكندرية تشارك فى مؤتمر دولى بـ"أكسفورد" ومعرض جدة الدولى للكتاب
يشارك كل من الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزى، مدير مركز دراسات التنمية بالمكتبة فى مؤتمر ينظمه مركز "البابطين لحوار الحضارات" بالتعاون مع جامعة أكسفورد تحت عنوان "عالمنا واحد والتحديات أمامنا مشتركة" فى الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر.

ومن المقرر أن يرأس الدكتور خالد عزب جلسة "الشباب والتحديات العالمية" التى يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين، ويبحث المؤتمر تفعيل عدد من المشروعات المستقبلية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة أوكسفورد وكذلك نقل الخبرات، خاصة فى مجال النشر باللغة الإنجليزية.

كما تشارك مكتبة الإسكندرية فى معرض "جدة" الدولى للكتاب، الذى يقام فى شهر ديسمبر القادم لأول مرة.

وتهدف مكتبة الإسكندرية من هذه المشاركة إلى تعريف الجمهور السعودى بإصدارات مكتبة الإسكندرية، وتعريف المثقفين السعوديين بالخدمات التى تقدمها مكتبة الإسكندرية للجمهور، خاصة المكتبات الرقمية التى تقدمها مجانًا للثقافة العالمية، بهدف كسر احتكار العديد من الشركات الدولية للدوريات والكتب الرقمية.

وستقدم مكتبة الإسكندرية خلال المعرض مجموعة كاملة من مطبوعاتها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بعضها سيقدم لأول مرة خلال المعرض، وأبرزها كتالوج عمارة الأزهر الشريف ووصف فى عهد الملك فؤاد وديوان الخط العربى فى مصر وسلسلتى "مراصد" و"أوراق".

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مصر 365

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