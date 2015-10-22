أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة قناة السويس تطلق موسما جديدا من الزيارات التوعوية لمدارس الإسماعيلية

Google+ Print
جامعة قناة السويس تطلق موسما جديدا من الزيارات التوعوية لمدارس الإسماعيلية جامعة قناة السويس تطلق موسما جديدا من الزيارات التوعوية لمدارس الإسماعيلية
نظمت جامعة قناة السويس اليوم أولى زياراتها التوعوية لمدارس الإسماعيلية فى اطار دور الجامعة الخدمى والمجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بها تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تنظم إدارة تدريب أفراد المجتمع عددا من الزيارات إلى مدارس الإسماعيلية تنظم من خلالها سلسلة من الندوات فى أدب الحوار وحب الوطن والانتماء والولاء وموضوعات تتعلق بالطلاب ودراستهم وكيفية الاستفادة من الدراسة وتطبيقها عمليا بحيث يصبح التعليم الواقعى هو المسار الأساسى للتنمية والتطوير.

وعقدت ندوة اليوم بمدرسة أبو عطوة الغنية التجارية بنات بمنطقة أبو عطوة وحاضرت فيها الدكتورة نشوة سعد المدرس بكلية التربية حول عنوان أدب الحوار المجتمعى واستعرضت دكتورة نشوة سعد عددا من المحاور الرئيسية للحوار مثل مفهوم الحوار وقواعده وأشكاله المتعددة والحوار البناء وأركانه وأسباب نجاح الحوار والعلاقة بين أطراف الحوار والقضايا المختلفة للحوار ونتائج الحوار وكيفية الاستفادة منه.

وأدارت دكتورة نشوة سعد ورشة عمل بين الطالبات لمعرفة المعوقات لديهن فى التعامل مع الآخرين ومشاكل الحوار القائمة لديهن خاصة الحوار مع من هم أكبر منهن سنا ويصعب عليهن التعامل معهم بسبب الفروق الواضحة فى التفكير بين الأجيال المختلفة وبين الآباء والأبناء والتى تنعكس على المجتمع، ووجهت الدكتورة نشوة سعد فى نهاية الندوة عددا من النصائح للطالبات عن مشاكلهن الخاصة والمعنوية خاصة فى سن المراهقة تلك المرحلة الفارقة فى حياتهن.

وقال حامد أحمد موسى مدير مدرسة أبو عطوة الثانوية التجارية إن زيارة الجامعة اليوم للمدرسة سوف تغيد الطالبات كثيرا خاصة وأن الندوة تطرقت إلى موضوعات هامة وحيوية وتخص الطالبات اللائى فى حاجة إلى مثل هذه الندوات التى تحفزهن وتزيد الدوافع الإيجابية والأهداف بحيث لا تقتصر طموحاتهن على التخرج من المدرسة فقط ولكن الالتحاق بالجامعة وإفادة سوق العمل.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365