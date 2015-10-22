جامعة قناة السويس تطلق موسما جديدا من الزيارات التوعوية لمدارس الإسماعيلية

نظمت جامعة قناة السويس اليوم أولى زياراتها التوعوية لمدارس الإسماعيلية فى اطار دور الجامعة الخدمى والمجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بها تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تنظم إدارة تدريب أفراد المجتمع عددا من الزيارات إلى مدارس الإسماعيلية تنظم من خلالها سلسلة من الندوات فى أدب الحوار وحب الوطن والانتماء والولاء وموضوعات تتعلق بالطلاب ودراستهم وكيفية الاستفادة من الدراسة وتطبيقها عمليا بحيث يصبح التعليم الواقعى هو المسار الأساسى للتنمية والتطوير.

وعقدت ندوة اليوم بمدرسة أبو عطوة الغنية التجارية بنات بمنطقة أبو عطوة وحاضرت فيها الدكتورة نشوة سعد المدرس بكلية التربية حول عنوان أدب الحوار المجتمعى واستعرضت دكتورة نشوة سعد عددا من المحاور الرئيسية للحوار مثل مفهوم الحوار وقواعده وأشكاله المتعددة والحوار البناء وأركانه وأسباب نجاح الحوار والعلاقة بين أطراف الحوار والقضايا المختلفة للحوار ونتائج الحوار وكيفية الاستفادة منه.

وأدارت دكتورة نشوة سعد ورشة عمل بين الطالبات لمعرفة المعوقات لديهن فى التعامل مع الآخرين ومشاكل الحوار القائمة لديهن خاصة الحوار مع من هم أكبر منهن سنا ويصعب عليهن التعامل معهم بسبب الفروق الواضحة فى التفكير بين الأجيال المختلفة وبين الآباء والأبناء والتى تنعكس على المجتمع، ووجهت الدكتورة نشوة سعد فى نهاية الندوة عددا من النصائح للطالبات عن مشاكلهن الخاصة والمعنوية خاصة فى سن المراهقة تلك المرحلة الفارقة فى حياتهن.

وقال حامد أحمد موسى مدير مدرسة أبو عطوة الثانوية التجارية إن زيارة الجامعة اليوم للمدرسة سوف تغيد الطالبات كثيرا خاصة وأن الندوة تطرقت إلى موضوعات هامة وحيوية وتخص الطالبات اللائى فى حاجة إلى مثل هذه الندوات التى تحفزهن وتزيد الدوافع الإيجابية والأهداف بحيث لا تقتصر طموحاتهن على التخرج من المدرسة فقط ولكن الالتحاق بالجامعة وإفادة سوق العمل.



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