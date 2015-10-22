سفير مصر فى بيروت: نشجع مساعى تهدئة الساحة السياسية اللبنانية

أكّد سفير مصر فى لبنان الدكتور محمّد بدر الدين زايد، أن مصر تشجّع مساعى التهدئة على الساحة اللبنانية، وتخفيف حالة الاحتقان والتوتر فى الوسط السياسى، حرصاً عى أمن واستقرار لبنان.

وقال زايد فى تصريح لجريدة «اللواء» اللبنانية أن مصر تدعم مسار الحوار الوطنى اللبنانى الذى دعا إليه رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برّى، رغم التوقعات التى تستبعد حدوث معجزات فى نتائج الحوار، ذلك أن العودة إلى القطيعة بين الأطراف السياسية الأساسية فى لبنان من شأنه أن ينقل الصراع إلى الشارع، مع كل ما يعنى ذلك من احتمالات التوتير والتصعيد، التى ستضفى مزيداً من التعقيدات على الأزمة السياسية الحالية.

وأضاف: لذلك نحن نجرى الاتصالات اللازمة مع كل الفرقاء اللبنانيين داعين إلى تبريد السجالات السياسية، عشية الجلسة المقبلة للحوار فى مجلس النواب يوم 26 أكتوبر الجارى.

وأعرب السفير زايد عن اعتقاده بأن الإسراع فى إنهاء ملف النفايات من شأنه أن يُساعد على إعادة مناخ التهدئة، وافساح المجال لمعالجة ملفات طارئة أخرى.

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