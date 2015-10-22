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القبض على 5 متهمين هاربين وضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بالمنيا

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القبض على 5 متهمين هاربين وضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بالمنيا القبض على 5 متهمين هاربين وضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 5 متهمين هاربين ومطلوبين أمام النيابة بتهمة سرقة بالإكراه مخدرات ومقاومة سلطات ببندر ملوى وأبوقرقاص، وديرمواس.

كما تم ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن 2 بندقية خرطوش و 1 فرد محلى الصنع و 3 طلقات بحوزة 3 متهمين بالمنيا.

فيما تمكنت حملة لمباحث المرور من تحرير 1628 مخالفة مروية عبارة عن 35 دراجة بخارية و2 سيارة و683 مخالفة دراجة بخارية و908 مخالفات سيارات.

فيما تمكنت حملة لمكافحة المخدرات، من ضبط مغنى . م . س 29 سنة فلاح، وبحوزته 2 لفافات ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 2 كيلو جرام، بقصد الاتجار.

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مصر 365