اليوم.. استئناف معارضة إسلام بحيرى على حبسه 3 سنوات لإصدار شيك بدون رصيد

تستأنف محكمة جنح مستأنف مصر القديمة والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الخميس، نظر الاستئناف المقدم من الباحث إسلام بحيرى، على حبسه 3 أعوام؛ لاتهامه فى واقعة شيك بدون رصيد.

ويذكر أن محكمة جنح مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد الملطى، وبسكرتارية هشام مختار، قضت بمعاقبة الباحث إسلام إبراهيم بحيرى هلال، بالحبس 3 سنوات وكفالة 200 جنيه غيابيًا، لاتهامه فى واقعة شيك بدون رصيد.

وكان أيمن محمود المحامى بصفته وكيلا عن شمس محمد، تقدم ببلاغ بقسم شرطة مصر القديمة، ضد إسلام إبراهيم بحيرى، واتهمه فيه بتدوين شيك بدون رصيد، وأوضح المحامى فى بلاغه، أن بحيرى دوّن شيكًا لموكله بقيمة 350 ألف جنيه، وعندما توجه لصرفه من بنك الإمارات دبى بفرع نايل سيتى، فوجئ برفض البنك سداد المبلغ لعدم كفاية الرصيد.