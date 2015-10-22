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عامل يقتل والدته بالمنيا بسبب رؤية والده فى "حلم" يُطالبه بقتلها

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عامل يقتل والدته بالمنيا بسبب رؤية والده فى "حلم" يُطالبه بقتلها عامل يقتل والدته بالمنيا بسبب رؤية والده فى "حلم" يُطالبه بقتلها
تجرد عامل بمحافظة المنيا، من مشاعر الإنسانية، وقرر قتلها والتخلص منها بخنقها بسلك كهرباء، بسبب "رؤية والده فى الحلم يطالبه بقتلها لأنها كانت السبب فى وفاته".

البداية كانت ببلاغ ورد إلى مباحث مركز بنى مزار يفيد العثور على جثة عجوز داخل منزلها، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيدة تدعى "بهية حسن، 85 سنة" مسجاة على الأرض وملفوف حول رقبتها سلك كهربائى، تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى وكشفت التحريات الأولية أن نجلها هو المتهم بقتلها، وتم القبض عليه وتحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى نيابة مركز بنى مزار.

وأمام النيابة اعترف المتهم ويدعى "محمد أنور، 43 سنة" عامل، أمام إسماعيل مهنى وكيل نيابة بنى مزار، بارتكابه جريمة القتل، وأنه قام بلف سلك كهرباء حول عنق والدته العجوز، وذلك بسبب ما قال إنه "تكرار رؤية والده المتوفى له فى المنام يطالبه بقتل المجنى عليها، لأنها السبب فى وفاته"، كاشفًا فى اعترافاته أنه حاول قتلها 3 مرات لكنه فشل، وعلى الفور أمر المستشار محمد صلاح مدير النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث، بورود بلاغ لمركز شرطة بنى مزار شمال محافظه المنيا، بمقتل سيدة باسفكسيا الخنق، وتبين من تحريات البحث الجنائى أن المتهم بارتكاب الواقعة هو نجلها، عن طريق خنقها بسلك كهرباء.

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مصر 365