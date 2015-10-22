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صوت انفجار محول كهرباء يثير الذعر بمحيط مستشفى بورسعيد

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صوت انفجار محول كهرباء يثير الذعر بمحيط مستشفى بورسعيد صوت انفجار محول كهرباء يثير الذعر بمحيط مستشفى بورسعيد
فوجئ سكان المنطقة المحيطة بمستشفى بورسعيد العام منذ الساعات الأولى من فجر اليوم بصوت انفجار محول كهرباء على ناصية المدخل البحرى الملاصق للمستشفى ما آثار الذعر بين السكان والمرضى، وأسفر عن انقطاع التيار الكهربائى.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقات وطوارئ الكهرباء، حيث تبين أن صوت الانفجار يرجع لـ "ماس" كهرباء، ولم يسفر عن أية تلفيات أو خسائر بشرية أو مادية.

ومن جهة أخرى، أكد مصدر أمنى بأنه تم عمل مسح شامل للمحول للتأكد من وجود أجسام غريبة من عدمه، وتم إنارة المنطقة بالكامل دون أدنى أعطال للكهرباء.
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