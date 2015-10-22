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مصرع طفلة وإصابة 4 فى حادثى سير بشمال سيناء

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مصرع طفلة وإصابة 4 فى حادثى سير بشمال سيناء مصرع طفلة وإصابة 4 فى حادثى سير بشمال سيناء
أعلنت مصادر طبية بشمال سيناء صباح اليوم، عن وصول جثة طفلة و4 مصابين آخرين فى حادثى سير منفصلين شهدتها شمال سيناء.

وأشارت المصادر أن مستشفى بئر العبد استقبل جثة الطفلة "راندا.س.ا"4 سنوات، وشقيقتها "هاجر.س.ا" 3 سنوات، مصابة بكسر بالساق، إثر تعرضهما لحادث اصطدام سيارة بعربة كاروا كانتا عليها على طريق بئر العبد-المغارة.

كما وصل لمستشفى العريش 3 مصابين آخرين إثر إصابتهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها على طريق سيناء الأوسط بقربة الحمة، وهم إسلام.إ.ش-19 سنة" مصاب بكسر بالفخذ والذراع الأيسر، باسم.إ.ا-30 سنة"، مصاب بجروح متفرقة،"محمد.ا.م-30 سنة، مصاب بسحجات متفرقة، وتم إخطار الجهات المختصة بالحادثين.

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مصر 365