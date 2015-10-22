مصرع طفلة وإصابة 4 فى حادثى سير بشمال سيناء

أعلنت مصادر طبية بشمال سيناء صباح اليوم، عن وصول جثة طفلة و4 مصابين آخرين فى حادثى سير منفصلين شهدتها شمال سيناء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشارت المصادر أن مستشفى بئر العبد استقبل جثة الطفلة "راندا.س.ا"4 سنوات، وشقيقتها "هاجر.س.ا" 3 سنوات، مصابة بكسر بالساق، إثر تعرضهما لحادث اصطدام سيارة بعربة كاروا كانتا عليها على طريق بئر العبد-المغارة.
كما وصل لمستشفى العريش 3 مصابين آخرين إثر إصابتهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها على طريق سيناء الأوسط بقربة الحمة، وهم إسلام.إ.ش-19 سنة" مصاب بكسر بالفخذ والذراع الأيسر، باسم.إ.ا-30 سنة"، مصاب بجروح متفرقة،"محمد.ا.م-30 سنة، مصاب بسحجات متفرقة، وتم إخطار الجهات المختصة بالحادثين.