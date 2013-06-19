الثلاثاء القادم.. انتخاب رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام الجديد

من المقرر أن ينتخب المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يونيو الجارى رئيسا جديدا للمؤتمر خلفا للدكتور محمد المقريف.

وقال المتحدث الرسمى باسم المؤتمر الوطنى الليبى العام عمر حميدان - فى تصريح صحفى له اليوم - إن مكتب الرئاسة بالبرلمان الليبى سوف يضع عددا من الشروط المتعلقة بالتقدم للترشح ووضع الآلية التى ستعرض على المؤتمر لإقرارها للاختيار من بين المرشحين المتقدمين للمنصب.

جدير بالذكر أن من أبرز الشروط للتقدم لرئاسة المؤتمر الوطنى الليبى أن يكون المرشح من الأعضاء المستقلين، وألا يكون من ضمن التكتلات السياسية بالبرلمان.

ويعتبر رئيس المؤتمر الوطنى الليبى بمثابة رئيس الدولة الليبية بشكل مؤقت، فى الفترة الانتقالية الثانية فى ليبيا عقب انتهاء المدة القانونية والدستورية للمجلس الانتقالى الليبى السابق.