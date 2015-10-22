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واشنطن تدين استقبال الرئيس السورى بحفاوة فى موسكو

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واشنطن تدين استقبال الرئيس السورى بحفاوة فى موسكو واشنطن تدين استقبال الرئيس السورى بحفاوة فى موسكو
انتقد البيت الأبيض بشدة الأربعاء استقبال الرئيس السورى بشار الأسد بحفاوة فى روسيا متهمة موسكو بتقويض التقدم باتجاه انتقال سياسى عبر دعمه.

وكان الرئيس السورى بشار الأسد قام الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى موسكو اجرى خلالها محادثات مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، واكدا فى نهاية اللقاء ان العمليات العسكرية يجب ان تتبعها خطوات سياسية تساهم فى انهاء النزاع المتواصل فى سوريا منذ حوالى خمس سنوات.

وهذه الزيارة الاولى للأسد منذ بدء النزاع فى منتصف مارس 2011، ولم يعلن عنها الكرملين إلا بعد عودته إلى دمشق. وتكتسب اهمية كبرى اذ انها تأتى بعد حملة جوية بدأتها روسيا فى نهاية الشهر الماضى لدعم القوات السورية.

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