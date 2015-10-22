شاهد بالفيديو فضيحة قناة الحياه على الهواء مباشرة فى أحد أشهر برامج الطبخ

فى فضيحه كبيره لقناة الحياه شاهدها الكثيرون على الهواء مباشرة عبر فنوات التليفزون وشبكة تلفزيونات الحياه فى برنامج يشاهده الكثيرون وهو برنامج خاص بالطبخ يدعى المطبخ يشاهده الكثيرون والمعظم من ربات المنازل لمعرفة الكثير من الوصفات والطبخات الجديده من الحلو والحادق يوميا وقد سبب البرنامج نسبة مشاهده كبيره ومتابعه كبيره وفى أحدى الحلقات الخاصه بصنع الفطائر وبينما تقوم مقدمة البرنامج بتقديم البرنامج على الهواء وعمل العجين الخاص بالفطائر وأثناء عمل العجين وأقتراب الكاميرا كثيرا من المطبخ والعجين الذى كان موضوع على الرخام الذى تستخدمه المذيعه فوجىء المشاهدون بمرور صرصار وصعوده ودخوله عبر العجين فى مشهد مقزز للغايه لم يعتقد الكثيرون أنه يتم أهمال المطبخ الخاص بالتصوير بهذه الدرجه ليظهر شىء كهذا على الهواء مباشرة ويفاجىء الجميع بذلك الشكل ورغم تداول الفيديو كثيرا عبر مواقع التواصل الأجتماعى المختلفه إلا أن قناة الحياه لم تعره أهتماما ولم تذكر أى شىء عنه أو تتقدم بتنويه أو أعتزار وما شبه ذلك وأليكم الفيديو الذى أنتشر عبر مواقع التواصل الأجتماعى وشبكات الأنترنت المختلفه .

شبكةعيونالإخبارية

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