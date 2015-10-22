مصدر: استيفاء روسيا لـ3 شروط وضعتها مصر سبب اختيارها لتنفيذ "الضبعة"

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الفريق التفاوضى المصرى وضع 3 شروط لحسم اختيار الدولة المنفذة لمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء؛ وهى: "الوقت الزمنى للانتهاء من المحطة والتكلفة والعوامل الفنية، والتى ستحدد عدد الوحدات وقدرتها"، موضحًا أن العرض الروسى استوفى هذه الشروط طبقاً لما تريده مصر

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسى لإقامة أول محطة نووية بمنطقة الضبعة لتوليد الكهرباء أوشكت على الانتهاء بنسبة 100%، وسيتم توقيع عقد تنفيذ المشروع قبل نهاية العام.

وأضاف المصدر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حسم مع الجانب الروسى الوقت الزمنى لتنفيذ المحطة والتكلفة والعوامل الفنية لتحقيق أعلى سبل للأمان بالمحطة النووية، لافتاً إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل ملحوظ مع الجانب الروسى، نتيجة أن الشركة الروسية أول من تقدمت بالعرض وأول من أرسلت استفسارات هيئة المحطات النووية، علاوة على توقيع اتفاقية تنمية المشروعات.

وقال المصدر، إنه سيتم توقيع اتفاقية i.g.a "الاتفاقية الحكومية" بين مصر وروسيا قبل نهاية العام ليدخل المشروع النووى حيذ التنفيذ، موكداً أن العرض الروسى هو الأفضل من النواحى الفنية والمالية والسياسية لصالح مصر".

- مصدر بالكهرباء: الرئيس حسم تكلفة ومدة تنفيذ محطة الضبعة مع الشركة الروسية

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