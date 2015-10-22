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بالصور..عشرات الحقوقيين المغاربة يتضامنون مع ناشط مضرب عن الطعام

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تظاهر مساء أمس الأربعاء عشرات المثقفين والحقوقيين المغاربة تضامنا مع ناشط مغربى أضرب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر وعلى ما قال إنها مضايقات يتعرض لها.

ودخل المعطى منجب وهو مؤرخ سياسى وحقوقى وكاتب وأستاذ جامعى مغربى فى اضراب عن الطعام منذ الخامس من اكتوبر الحالى.

وتقول السلطات المغربية إنه منع من السفر بسبب تحقيقات فى شبهات مخالفات مالية، وفقد منجب الوعى الاسبوع الماضى، ويقول حقوقيون ومؤيدون له إن صحته معرضة للخطر، وقال منجب فى وقت سابق لرويترز "افضل الموت على حياة بلا عدل".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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