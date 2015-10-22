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اليونيسكو توافق على قرار عربى ينتقد إسرائيل

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اليونيسكو توافق على قرار عربى ينتقد إسرائيل اليونيسكو توافق على قرار عربى ينتقد إسرائيل
وافقت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" على قرار تقدمت به مجموعة من الدول العربية الاربعاء ينتقد فشل اسرائيل فى حماية المواقع التراثية وإعادة بناء مناطق دمرتها الحرب.

وتم تغيير النسخة النهائية من مشروع القرار فى اللحظات الاخيرة لازالة فقرة مثيرة للجدل تقول ان حائط المبكى "البراق" فى القدس الذى يعتبر اقدس المواقع اليهودية، هو "جزء لا يتجزأ" من الحرم القدسى الشريف، ودانت إسرائيل المسودة وقالت انها "محاولة واضحة لتشويه التاريخ".

ويعتبر الحرم القدسى الشريف الذى يطلق عليه اليهود اسم جبل الهيكل، مقدسا لدى المسلمين و اليهود، ويقع فى الجانب الجنوبى الشرقى من القدس الشرقية التى تحتلها اسرائيل.

ويعتقد ان الاشتباكات التى دارت بين الشرطة الاسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين عند الحرم الشريف هى التى تسببت فى موجة العنف التى تشهدها الاراضى الفلسطينية.

ويدين القرار الذى وافقت عليه المنظمة الاربعاء التصرفات الاسرائيلية فى الحرم القدسى، بما فى ذلك تقييد دخول المصلين الفلسطينيين خلال احتفالات عيد الاضحى الشهر الماضى لأسباب أمنية.
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