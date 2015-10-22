متعب بن عبدالله يتفقد مركز الطوارئ في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني

رفع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على تنظيم وزارة الحرس الوطني الاحتفال بيوم الأمان الأسري والفعاليات المصاحبة له، الذي يتزامن مع مناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني وتنظمه وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة، ويهدف إلى نبذ العنف والإرهاب والتأكيد على دور الأسرة الإيجابي في حماية المجتمع من الأفكار المنحرفة والمتطرفة.

جاء ذلك خلال تفقد سمو الأمير متعب بن عبدالله أمس، مركز الطوارئ في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، حيث كان في استقبال سموه عند وصوله معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي وعدد من كبار المسؤولين بالشؤون الصحية بالحرس الوطني.

وقد شملت جولة سموه زيارة عيادة نزلات البرد في مركز الطوارئ، اطلع خلالها على أقسام العيادة وما تضمنته من عيادات ومختبرات مجهزة لعلاج الأمراض التنفسية المختلفة، كما تفقد سموه التوسعة التطويرية لقسم الطوارئ التي تضمنت توسعة وحدة الفحص والعلاج ووحدات الرعاية الحادة والحرجة وغرف العزل المتقدمة ووحدات الإنعاش.

واستمع سموه إلى إيجاز من معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية حول مراحل الخطة النوعية الشاملة لتطوير مركز الطوارئ في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية من خلال خطوات جديدة تعتمد على نظام (المسارات) بحيث يتم توجيه المريض منذ دخوله المستشفى حسب الحالة المرضية مما يسهل عملية التنظيم ويسهم في اختصار الوقت، مشيراً معاليه إلى أن هذه الخطة التطويرية تشمل إعادة افتتاح المستشفى وافتتاح العيادات الخارجية وأقسام التنويم تدريجياً وستسهم هذه الخطة في مواصلة المدن الطبية بالحرس الوطني والمستشفيات المتخصصة في تقديم الخدمات العلاجية المتميزة للمواطنين.

كما قام سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بتفقد مراحل التطوير والتحديث لموسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمحتوى الصحي، التي أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ، حيث عقد سموه اجتماعا مع فريق عمل الموسوعة استعرض فيها مراحل العمل التي مرت بها الموسوعة وما تقدمه من خدمات للمتلقي، كما ناقش سموه التطلعات المستقبلية لتطوير وتحديث محتويات الموسوعة لتلبية تطلعات وتوقعات الزوار، كما استمع سموه إلى شرح من مدير الموسوعة الدكتور عبدالرحمن الصغير عن المراحل التي مرت بها الموسوعة، التي تسهم في عملية نشر الوعي والثقافة الصحية.

وقد عبر سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز عن شكره للقائمين على الموسوعة وما يبذلونه من جهود في سبيل تقديم المعلومات الصحية الموثوقة التي تلبي تطلعات ملايين الزوار حول الثقافة الصحية في مختلف المجالات لاسيما وهي تعد الموسوعة العربية الوحيدة للمحتوى الطبي.