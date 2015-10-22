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بالصور.. قرية برج مغيزل تغرق فى مياه الصرف الصحى

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شهدت قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى فى الشوارع مما أدى إلى غرق القرية بمياه الصرف الصحى التى أصبحت تهدد المنازل بالسقوط، بالإضافة إلى إصابة المواطنين بالأمراض فى ظل عدم تحرك المسئولين فى مجلس القرية والمدينة.

وأكد المواطنين أن حياتهم أصبحت مهددة بالخطر نتيجة الصرف الصحى الذى تغرق فيه القرية ومحاصرة النفايات، بالإضافة إلى قيام البعض بالصرف فى الترعة التى يتم منها رى المحاصيل.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365