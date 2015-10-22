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علشان ماحدش يخدعك.. الأوميجا 3 العلاج الوحيد والموثق لمرض التوحد

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علشان ماحدش يخدعك.. الأوميجا 3 العلاج الوحيد والموثق لمرض التوحد علشان ماحدش يخدعك.. الأوميجا 3 العلاج الوحيد والموثق لمرض التوحد
أرسلت قارئة تقول إن طفلها عمره 5 سنوات ومنذ عامين تم اكتشاف إصابته بالتوحد، وتسأل هل الوسائل العلاجية الحديثة كالعلاج بالأكسجين والإبر الصينية يمكنها أن تساعد فى علاج حالة الطفل، بجانب العلاج السلوكى الذى يتلقاه؟

يجيب عن سؤالها استشارى الطب النفسى الدكتور جمال فرويز مؤكدا أنه على الرغم من مئات الأبحاث والدراسات التى تجرى سنويا على مستوى العالم بغرض طرح وسائل علاجية تساعد فى حل لغز التوحد، إلا أن الطريقة الدوائية الوحيدة التى تم اعتمادها وتوثيقها كعلاج للتوحد، هو العلاج بمادة الأوميجا 3، وذلك تبعا لمنظمة الدواء ومنظمة الصحة العالمية.

كما يوضح فرويز أن هناك بعض العلاجات الأخرى والتى تستخدم لعلاج الحالات النفسية التى غالبا ما تصاحب بعض مرضى التوحد كالذهان والاكتئاب وفرط الحركة، وهو الأمر الذى يساعد بصورة فعالة فى السيطرة على أعراض التوحد التى تتأثر سلبا فى حالة وجود تلك الامراض بصورة.

كما أن العلاج السلوكى يعد الركن الأساسى لعلاج التوحد ويشمل بالطبع جلسات تطوير المهارات اللغوية والسلوكية لأطفال التوحد.

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مصر 365