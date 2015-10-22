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السمن الصناعى سم قاتل.. تعرضك للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين

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السمن الصناعى سم قاتل.. تعرضك للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين السمن الصناعى سم قاتل.. تعرضك للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين
السمنة من أساسيات الطهى فى البيوت المصرية والعربية، ولكن هناك العديد من الأقاويل التى تؤكد أضرارها بسبب الإسراف فى تناولها.

وحول هذا كشفت دراسة علمية حديثة، أن النساء اللاتى يتناولن الأطعمة المحتوية على نسب عالية من الحيوانية والكولسترول قبل الحمل مثل السمن الصناعى، يصبحن أكثر عرضة للإصابة بسكر الحمل، وذلك وفقاً لدراسة نشرت بدورية "American Journal of Clinical Nutrition"، ودراسة أشرف عليها باحثون من المعهد الوطنى للصحة وجامعة هارفارد، أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية على الإطلاق.

وهناك الكثير من نتائج الأبحاث الحديثة التى نشرت مؤخراً، أن السمن الصناعى، والتى تحتوى على زيوت مهدرجة ترفع فرص الإصابة بتصلب الشرايين والأزمات القلبية، المسبب الأول للوفاة فى العالم.

ولم تتوقف المخاطر عند هذا الحد، بل كشفت مؤخراً دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون من كلية الطب جامعة كاليفورنيا بسان دييجو، عن أن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، مثل السمن الصناعى يزيد من فرص إصابة الأشخاص بالعدوانية والعنف، وذلك حسبما نشر مؤخراً بدورية "PLoS ONE".

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مصر 365

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