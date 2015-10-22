أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..مرتضى منصور لـ"الشوبكى": "قلبنا حبيبك مرسى وعدلنا البلد"

Google+ Print
بالفيديو..مرتضى منصور لـ"الشوبكى": "قلبنا حبيبك مرسى وعدلنا البلد" بالفيديو..مرتضى منصور لـ"الشوبكى": "قلبنا حبيبك مرسى وعدلنا البلد"
قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن الرئيس الأسبق محمد مرسى اختار الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح فى دائرة الدقى والعجوزة أمام نجله أحمد مرتضى، عضوًا فى اللجنة التأسيسية لدستور الإخوان 2012.

وأضاف مرتضى منصور، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية "دريم2": "إحنا الانقلابيون اللى قلبنا حبيبك مرسى وعدلنا البلد.. آه إحنا انقلابيون بس عدلنا البلد ونضفناها من الإخوان".

وأكد منصور، أن نجله "أحمد" لم يقدم رشاوى انتخابية للفوز بمقعد الدقى والعجوزة، مؤكدًا أن عمرو الشوبكى "إخوانى ويدافع عن الجماعات الإخوانية".


>عبد الرحيم على: سأذيع مكالمات لفاسدين اتفقوا على بيع مستندات لرجال أعمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد