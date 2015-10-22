أحد حلفاء الإخوان ساخرا من خسارة "النور": يدرس الانسحاب سترا لفضيحته

سخر ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا من نتيجة حزب النور فى الانتخابات، وتلويحه بالانسحاب من الانتخابات، خلال اجتماع للهيئة العليا للحزب الذى سيعقد اليوم الخميس.

وقال إسماعيل فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك": "حزب الزور يدرس الانسحاب من الانتخابات سترا للفضيحة، لكنه فى انتظار تليفون كى يغير رأيه ولا ينسحب من الانتخابات".

"النور" فى مفترق الطرق حال انسحابه من الانتخابات.. وطبيعة التيار السلفى تمنعه من الدخول فى مواجهة مع الدولة.. ومواجهة قواعده الغاضبة أصعب التحديات.. وخبراء: سيؤجل قراره لبعد جولة الإعادة