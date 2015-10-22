مرتضى منصور: لن أتنازل عن رئاسة مجلس النواب إلا لـ"الزند"

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه حال نجاحه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة سينافس على رئاسة مجلس النواب - حسب قوله، وأضاف: "لن أتنازل إلا للمستشار أحمد الزند لأنه أسد.. والأسد هيسيبها لأسد".

وتساءل "مرتضى منصور"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، عن مصدر الأموال التى مكنت أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، من شراء قناة "الشرق"، مشدداً على أنه "خائن" للوطن، ويتلقى تمويلاً من تركيا وقطر.

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