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وزير الرى يفتتح اليوم أول بئر مياه جوفية يعمل بالطاقة الشمسية فى "توشكى"

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وزير الرى يفتتح اليوم أول بئر مياه جوفية يعمل بالطاقة الشمسية فى "توشكى" وزير الرى يفتتح اليوم أول بئر مياه جوفية يعمل بالطاقة الشمسية فى "توشكى"
يطلق الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، إشارة البدء لاستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية، حيث يفتتح أول بئر حكومية فى تعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة توشكى، وذلك ضمن خطة فى الاعتماد على الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية الخاصة بالمشروع، الأمر الذى سيساعد فى توفير تكاليف السولار، والوقود اللازم لتشغيلها، وعدم إرهاق الكهرباء فى مصر.

وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن هناك إصرارا من الحكومة على إحياء مشروع توشكى، باعتباره من المشروعات القومية الواعدة لتحقيق النهضة الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات العملاقة مثل "توشكى ومحور قناة السويس والمليون و500 ألف فدان وتنمية وتعمير سيناء"، لأنها تشكل الأمل لخروج مصر من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.


>- وزير الرى فى توشكى غدا لافتتاح أول بئر يعمل بالطاقة الشمسية.. حسام مغازى: تركيب عدادات لمراقبة سحب مياه الخزان الجوفى بمناطق مشروع المليون و500 ألف فدان.. والانتهاء من حفر 640 بئرا
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