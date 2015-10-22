مفوض عام "غزل المحلة": إحالة عاملتين للتحقيق إشاعة وعودة العمل تحسم اليوم

قال المهندس إبراهيم بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول إحالة عاملتين بقسم الملابس للتحقيق بدعوى تحريضهن للعمال على الإضراب للضغط على المسئولين لصرف علاوة الـ10% لا أساس له من الصحة، وأنه لا توجد مفاوضات مع العمال لصرف نسبة الـ10%.

وأضاف "بدير"، أن إدارة الشركة تنتظر حتى اليوم الخميس لمعرفة موقف العمال من تشغيل المصانع من عدمه.

ويذكر أن عمال الورديتين النهارية والمسائية قاموا بوقف العمل داخل المصانع، وإيقاف الماكينات للضغط على الحكومة والمسئولين بالشركة لصرف علاوة الـ10% للعمال الغير مدرجين على قانون الخدمة المدنية، مهددين باستمرارهم فى الإضراب وإيقاف العمل لحين الاستجابة لمطالبهم.