مرشح بطوخ: مشروعات التطوير والخدمات العامة أهم أولوياتى

أكد أحمد بدوى المرشح بانتخابات البرلمان بدائرة طوخ للأهالى أثناء جولة له بقرى الدائرة، أنه يأتى على رأس أولوياته، الاهتمام بالعمل العام، والاهتمام بالتطوير الكامل بالمشاريع العامة كالطرق والصرف الصحى والمياه.

وأكد بدوى أنه بحكم عمله كإعلامى يتابع الآن مع المسئولين أعمال استكمال مشروع تطوير نفق مزلقان "زكى" الجديد على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع بمركز طوخ لخدمة المواطنين وأهالى الدائرة، خاصة قرى شبرا هارس وترسا وقرقشندة والعمار وبرشوم وطنط الجزيرة، وتجنب الحوادث المرورية المتكررة بالمنطقة.

وأضاف أحمد بدوى أنه يتابع أيضا تحويل مجرى مياه مصرف القليوبية، تمهيدًا لاستبدال المجرى القديم كنفق يربط بين غرب وشرق طريق السريع مصر إسكندرية الزراعى بتكلفة 28 مليون جنيه، للحد من الحوادث المرورية بالمنطقة وخدمة المواطنين الذين يعبرون الطريق السريع يوميًا.