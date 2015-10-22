مرتضى منصور لـ"الشوبكى": "قلبنا حبيبك مرسى وعدلنا البلد"

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن الرئيس الأسبق محمد مرسى اختار الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح فى دائرة الدقى والعجوزة أمام نجله أحمد مرتضى، عضوًا فى اللجنة التأسيسية لدستور الإخوان 2012.

وأضاف مرتضى منصور، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية "دريم2": "إحنا الانقلابيون اللى قلبنا حبيبك مرسى وعدلنا البلد.. آه إحنا انقلابيون بس عدلنا البلد ونضفناها من الإخوان".

وأكد منصور، أن نجله "أحمد" لم يقدم رشاوى انتخابية للفوز بمقعد الدقى والعجوزة، مؤكدًا أن عمرو الشوبكى "إخوانى ويدافع عن الجماعات الإخوانية".

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