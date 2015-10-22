حبس عاطل 4 أيام قتل عامل بعد مشاجرة بينهما بحلوان

قررت نيابة حلوان حبس عاطل عقب اتهامه بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش على عامل تسببت فى وفاته، وذلك على إثر مشاجرة بينهما بالمنطقة.

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث الكاملة حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفى بالمجاورة 8 المشروع الأمريكى دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، لكشف ملابسات الواقعة.

ومن خلال الفحص تبين حدوثها بين كل من "رامى.م.أ" 32 سنة عاطل، و"ياسين.ع.أ" 30 سنة عامل، حيث قام الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش أحدثت إصابة الثانى وأودت بحياته.

وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة (بندقية خرطوش عيار 12 مم) غير مبلغ بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.