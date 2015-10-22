زوجة ترد على دعوى طلبها فى بيت الطاعة: "مجنون وعايزنى ألبس عباية"

أقام "حمدى.ع" دعوى طلب فى بيت الطاعة أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجته "هالة.ط" وادعى أن زوجته خرجت عن طاعته ورفضت الرجوع له وأصرت على رفض كل طلباته رغم توفيره كل ما تحتاجه.

وقال الزوج فى الدعوى رقم"387"لسنه 2015، "زوجتى تعمل مهندسة فى أحدى القطاع الحكومية وعملها شاق ويتطلب مجهود كبير وأنا لدى شركة كبيرة وميسور الحال ولست مقصر فى واجبى معها وأعطيها أكثر مما تطلب، وعندما طلبت منها عدم العمل للاهتمام بى وطفلى والتحشم فى ارتداء الملابس، اتهمتنى بالرجعية وتركت الطفل وأخذت طفلتى التى تبلغ 10 شهور معها وهددنى بالخلع".

فيما ردت الزوجة على الدعوى المقامه ضدها، "لست اخالفه كما يدعى وأعماله بما يرضى الله ورسوله، ولكنه أصبح بعد الزواج زوج رجعى عايزنى أسيب شغلى اللى تعبت فيها سنين وألبس عباية، ويحبسنى بين أربع حيطان ملكمش حد عشان بيغير عليا".

وتابعت، "طلبت منه بمنتهى الأدب محاولة تفهم عملى وتنفيذ الاتفاق الذى عقدناه قبل الزواج، ولكنه رفض وهددنى وعاملنى بمنتهى التناكة وكأنه الأمر الناهى فى الكون، ولما طلبت الطلاق والانفصال بالمعروف قالى– هسيبك زى البيت الوقف ولو فكرتى فى الطلاق هاخد بنتك واخليكى تموتى بحسرتك".