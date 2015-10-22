صحافة المواطن: بالفيديو.. أهالى بـ"بهتيم" يقطعون الدائرى للمطالبة بضبط "قاتل"

إستمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء، فيديو ، يكشف قيام أهالى عزبة المدرسة الواقعة فى نطاق منطقة بهتيم، بقطع الطريق الدائرى بشبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، لمطالبة وزارة الداخلية بالقبض على أحد البلطجية ويدعى "الدوكش"، حيث أكد أنه متنوع فى أعمال الإجرام من السرقة وتجارة المخدرات، مما يهدد أهالى المنطقة ويشكون من تضرره المستمر.

وأضاف القارئ، أن "الدوكش"، قتل أمس الأول 4 مواطنين وطفلة لا يتعدى عمرها 7 سنوات، وهو ما دعا الأهالى لتنظيم وقفة أعلى الطريق الدائرى لمطالبة الأجهزة الأمنية بالقبض عليه، بسبب عجزهم عن النيل منه.

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