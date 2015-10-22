أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صحافة المواطن: بالفيديو.. أهالى بـ"بهتيم" يقطعون الدائرى للمطالبة بضبط "قاتل"

Google+ Print
صحافة المواطن: بالفيديو.. أهالى بـ"بهتيم" يقطعون الدائرى للمطالبة بضبط "قاتل" صحافة المواطن: بالفيديو.. أهالى بـ"بهتيم" يقطعون الدائرى للمطالبة بضبط "قاتل"
إستمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء، ، يكشف قيام أهالى عزبة المدرسة الواقعة فى نطاق منطقة بهتيم، بقطع الطريق الدائرى بشبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، لمطالبة وزارة الداخلية بالقبض على أحد البلطجية ويدعى "الدوكش"، حيث أكد أنه متنوع فى أعمال الإجرام من السرقة وتجارة المخدرات، مما يهدد أهالى المنطقة ويشكون من تضرره المستمر.

وأضاف القارئ، أن "الدوكش"، قتل أمس الأول 4 مواطنين وطفلة لا يتعدى عمرها 7 سنوات، وهو ما دعا الأهالى لتنظيم وقفة أعلى الطريق الدائرى لمطالبة الأجهزة الأمنية بالقبض عليه، بسبب عجزهم عن النيل منه.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات بإسم القراء، عبر البريد الإلكترونىsend@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم»

فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم»

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي»

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي»