عبد الرحيم على : تعديل مواد بالدستور أولوياتى فى مجلس النواب

قال النائب البرلمانى عبد الرحيم على، عن دائرة الدقى والعجوزة، إن من أولوياته فى المرحلة المقبلة داخل البرلمان، تعديل بعض مواد الدستور.

وأضاف عبد الرحيم على، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد: "بعد 8 سنوات سيكون لمصر رئيسا سابقا محترما، وأن الدعوات التى تنادى بتعديل المواد الخاصة بمدة الرئيس لن يسمع لها"، واصفا هذه المواد بـ"مكسب لن نفرط فيه"، مؤكدا أن هناك بعض المواد فى الدستور فى منتهى الخطورة تحتاج إلى تعديل لمنع حدوث أزمة دستورية.

وأكد عبد الرحيم على، أن من خرج فى 30 يونيو هم "عبيد للشعب المصرى" وليس لأمريكا وإيران وحماس والاتحاد الأوروبى".

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