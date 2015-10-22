موريتانيا والإمارات توقعان اتفاقيتين استثماريتين فى نواكشوط

وقعت موريتانيا والإمارات العربية المتحدة مساء الأربعاء بنواكشوط اتفاقيتين إحداهما لتشجيع وحماية الاستثمارات والثانية لتفادى الازدواج الضريبى.

ووقع الاتفاقيتان عن الجانب الموريتانى حمادى ولد أميمو وزير الشؤون الخارجية والتعاون وعن الجانب الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الشؤون الخارجية.

وقال عبد الله بن زايد فى تصريح صحفى إنه استعرض فى لقائه مع الرئيس الموريتانى "القضايا التى تمس موريتانيا وتمس دول الخليج العربى والحديث بشكل مفصل عن التطورات فى اليمن وبحث إمكانية توفير أفضل الفرص للاستثمار فى موريتانيا".

وأكد بن زايد ى استمرار العمل بين حكومتى البلدين من أجل إنجاز العديد من الاتفاقيات لتمهيد الطريق للمستثمرين الإماراتيين فى موريتانيا وأن يتم التركيز خلال الفترة القادمة على المناخات المناسبة للاستثمار وزيادة التبادل التجارى .

وقال إن هذا المسار سيسهم فى تشجيع المهن والوظائف الموريتانية فى الإمارات "وهو ما سيتجلى فى الأشهر والسنوات القادمة لتطوير العلاقات بين البلدين".

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